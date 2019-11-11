İBB'de gergin anlar: Haddini bildiririm sana

Ortamın bir anda gerilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devreye girdi. Salondan yükselen, "Sen ne bağırıyorsun?" ifadesine sert tepki gösteren İmamoğlu, "Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bildiririm sana. Sayın Grup Başkanvekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar" şeklinde konuştu.