POLİTİKA

İBB'de gergin anlar: Haddini bildiririm sana

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

Ortamın bir anda gerilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devreye girdi. Salondan yükselen, "Sen ne bağırıyorsun?" ifadesine sert tepki gösteren İmamoğlu, "Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bildiririm sana. Sayın Grup Başkanvekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar" şeklinde konuştu.

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