Şenol Güneş'ten 'Emekli olacak mısınız' sorusuna verdiği cevap güldürdü

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra ile oynanacak karşılaşmalar öncesi canlı yayında açıklamalarda bulundu.

- Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İzlanda, Fransa ile birlikte gruba başlamadan önce en güçlü rakibimizdi. İlk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik artık. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz.

- Birlikte, daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz. Herkesin duasını bekliyoruz. Maçın sonunda, mutlu olarak ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz 2 maçta 6 puan. Bir beraberlik hakkımız da var. Kazanamıyorsak beraberlik de bizim için iyi bir sonuç olur.

''Altay bizimle olacak''

- Önümüzdeki iki maçtaki hedefimiz 6 puandır. Buradan alacağımız 1 puanla gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Perşembe günü, daha önceki sonuçlarla ettiğimiz gibi Türkiye'yi mutlu etmek istiyoruz. Ümit Milli Takım'dan kaleci Altay bizimle olacak. Onu da görmek istiyoruz. Şu an itibariyle Gökhan Akkan ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları devam ediyor.