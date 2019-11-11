DÜNYA

Hong Kong'da Polis canlı yayında göstericiyi göğsünden vurdu

Hong Kong'da sular durulmuyor. Bir göstericinin polis tarafından vurulduğu an, Facebook canlı yayınına yansıdı. Görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Kayıtta, barikattaki göstericilerle mücadele eden polis memurunun sonrasında silahına başvurduğu görülüyor. Facebook canlı yayınında yaşanan olayda, polise yaklaşan maskeli göstericilerden biri gövdesinden vuruluyor. İtiş kakış sırasında polisin iki el daha silah sıktığı duyuluyor. Görüntü, bu atışların herhangi bir kişiyi yaralayıp yaralamadığı konusunda bilgi vermiyor.

Durumunun kritik olduğu açıklandı

Yaralanan göstericinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu açıklandı. Haziran ayında gösterilerin başlamasından bu yana üçüncü kez polis kurşunu ile bir gösterici yaralanıyor.

Eğitime ara verildi

Pazartesi günü yaşanan olayda, polis, adanın kuzey doğusundaki Sai Wan Ho bölgesindeki bir yolu kapatmaya çalışan göstericilere müdahale ediyordu. Göstericiler bu barikatlar aracılığı ile şehirdeki trafik akışını engellemeye çalışıyor. Bazı üniversiteler ulaşım kaosu nedeniyle Pazartesi günü eğitime ara verdi.

Bir öğrenci de hayatını kaybetti

Cuma günü bir öğrencinin, yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesi sonrası protesto çağrıları yapıldı. Bu öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açan düşüşün gazdan kaçarken gerçekleştiği de savunuldu.

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