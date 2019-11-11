David Abraham rakip teknik direktöre omuz attı

Almanya'da Bundesliga'da oynanan Freiburg - Frankfurt maçına 90+5'te yaşanan olaylar damga vurdu.

Rakip hocaya omuz attı: Frankfurt kaptanı David Abraham, Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich'e sert bir şekilde çarpıp düşürünce ortalık bir anda karıştı! Hakem ise Abraham'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı: Yeşil sahalarda ender rastlanan bu olay dünyada büyük ses getirdi. Özellikle, Abraham'ın Christian Streich'e omuz attığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.