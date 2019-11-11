Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avc: “Milli araya galip girmek bizi mutlu etti”

Beşiktaş, ligin 11. haftasında sahasına konuk ettiği Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonu basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Rakibin kapanacağını, topa daha fazla sahip olacağımızı biliyorduk. İlk yarıda topa sahip olup kenar koşularını ve dikine oynamayı iyi yapmak istedik. Rakip de oyunun içinde olmaya çalıştı. Takımımız özellikle ikinci 45 dakika kazanma iştahlarını değiştirdi. Her oyun zor, hiçbir maç kolay değil. Galip gelerek milli takım arasına girmek bizi mutlu etti. Şenol hoca ve ekibine, takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Bir adım kaldı onu da gerçekleştireceklerdir” dedi.

“Ljajic bizim için önemli isim”

Son dönemde performansıyla eleştirilen Adem Ljajic’e değinene Avcı, “Ljajic’in bence son üç dört haftadır, oyunun içinde önemli katkıları var. Verilere baktığımızda da bunu görüyorum. Oyunu çözmede bize katkısı oluyor, yukarı doğru seyreden bir süreci var. Yetenekli bir oyuncu bizim için önemli isim” yorumunu yaptı.

Bir basın mensubunun, yaptığı hamleleri hakkında ise tecrübeli çalıştırıcı, “Oyunun ilk 20-25 dakikasında bölümde değişikliğe gittim. Caner’in orada sıkışıklığını gördüm oyun tıkanınca. 75 dakika güzel oyun vardı, aksiyonu bol filmler gibi. Muhteşem taraftar oyunu da oraya itiyor. Savunma güvenliğini de o arada almamız gerekiyordu onu da iyi yaptık” ifadelerini kullandı.