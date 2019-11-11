DÜNYA

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti

Evo Morales, asker ve polisin tehditvari istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı. Bolivya Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. Morales'in istifasını takiben Başkan Yardımcısı Alvaro Marcelo Garca Linera da istifasını sundu. Morales, istifa konuşmasında, ülkedeki kargaşa ve huzursuzluğun Pazar akşamından itibaren sona ereceğini umduğunu dile getirdi.

Devlet televizyonunda canlı yayına çıkan Morales, “savaşım devam edecek. Ama barışı güvence altına almaya çalışmak zorundayım. Bolivyalıların birbirleriyle kavga ettiklerini görmek beni incitiyor. Bu ve diğer nedenlerden dolayı istifa mektubumu Yasama Meclisine gönderiyorum. Umarım kargaşa bu andan itibaren sona erer” sözlerini kullandı. Morales’in istifasının hemen ardından sokaklara inen halk sevinç gösterilerinde bulunuyor.

Bu arada bazı yerel kaynaklar istifa eden Bolivya Devlet Bakanı Evo Morales’in Arjantin’den sığınma talep ettiğini iddia etti. Başkanlık uçağının kendisini Buenos Aires’e götürmek için havalimanında beklediğini gündeme getirdi. Bu bilgiler ise henüz doğrulanmadı.

Morales’in bu açıklaması birkaç saat önce Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, “Silahlı Kuvvetler olarak Bolivya’daki barışın devamı için Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesini tavsiye ediyoruz. Kendisi istifa etmeyecek olursa, kardeşler arasında kan dökülemesinden ve ailelerin üzülmesinden sorumlu olacaktır” dedi. Kaliman’ın bu açıklamasında yanında üniformasıyla polis şefi Vladimir Yuri Calderon’un da yer alması dikkat çekti. Bolivya’da bir süredir polisler de gösterilerde yer alıyordu.

20 Ekim’de yapılan seçimlerin ardından Bolivya’da şiddet olayları durulmuyor. Bu olaylar sırasında 3 kişi öldü. 139 kişi yaralandı. 300'den fazla kişi de tutuklandı. Olaylar sürecinde iki kez Morales kendisine darbe yapıldığını iddia ederek yandaşlarını darbeyi engellemek için sokağa davet etti. Genel Kurmay Başkanı Kaliman ise asla halkla karşı karşıya gelmeyeceklerini belirterek Morales’e rest çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de 4 isim satış listesinde! Ocak'ta gidiyorlar
Mardin Kızıltepe'de polis ele geçirdi Litresi 10 milyon dolar
Almanya seçiminde bir ilk! Türk Belit Onay büyükşehir belediye başkanı seçildi
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapmak tazminatsız kovulma sebebi
Fatih Terim yeni prensini buldu! Maaş değil yürek oynuyor
Ersun Yanal Emre Kılınç'ı istiyor! Bedavaya gelebilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Organ bağışlamayı düşünür müsünüz internethaber sordu!
Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
Belit Onay aslen nereli yaşı kaç eşi Derya Onay kimdir?
Rıdvan Dilmen: İşkence gibiydi Avrupa'da bizden kötü lig yok
İstanbul Beyoğlu'nda şüpheli ölüm
1.ara tatil ne zaman Kasım tatili ne zaman başlar?
Güney Afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı
KYK sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak sorgulama ekranı