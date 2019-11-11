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O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk dayanamadı telefonla bakın kimi aradı

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, bir yarışmacının isteği üzerine Hakan Altun'u aradı ancak ünlü sanatçı telefonu açmayınca yayına bağladığı kişi herkesi güldürdü.

Seda Sayan, Hadise, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün jürisi olduğu, Acun Ilıcalı'nın ise sunucu olarak karşımıza geçtiği O Ses Türkiye'nin önceki akşam yayınlanan 12. bölümünde izleyicileri gülme krizine sokan anlar yaşandı.

Performansına dönülmeyen Simge Bayram ismindeki bir yarışmacının Beyazıt Öztürk'ten bir isteği oldu. Yarışmacı, Beyazıt'tan kendisini Hakan Altun'la tanıştırmasını rica etti. İlginç anlar ise bu dakikadan sonra yaşanmaya başlandı.

Yarışmacı, önce Murat Boz ile Hakan Altun'un efsane 'Bir Telefon' şarkısını seslendirdi. Şarkıyı söylerken duygulanan Simge Bayram için Beyazıt Öztürk ise bir sürpriz yapmak istedi.

İkili, şarkıyı söylediği esnada Beyazıt Öztürk telefonu eline aldı ve Hakan Altun'u aradı. Ancak Beyaz, istediği sürprizi gerçekleştiremedi. Çünkü Altun'un uçakta olduğunu söyledi.

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