GÜNCEL

İzmir'de TIR'ın altında kaldı, yürekler ağza geldi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, geri manevra yapan tırın altında kalırken, yürekleri ağza getiren o anlar saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi’nde bir iş yeri önünde meydana geldi.

Geri manevra yaparak yolun sağ şeridine çıkan tırın şoförü, yolda diğer sürücüleri yavaşlatmak için uyarı yapan yol üzerindeki arkadaşını fark etmedi. Geri geri gelen tır, bu sırada duran kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen şahıs, tırın altındaki boşlukta kaldı ve adeta faciadan dönüldü. Kazayı fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, tırın altında kalan adamın yardıma koştu. Yürekleri ağza getiren o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tırın altında kalarak hafif yaralanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankaragücü'nde yönetimin ardından teknik direktör de değişiyor
Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık tutuklandı
DEAŞ'lı terörist sınır kapısında sıkışıp kaldı
İmamoğlu böyle köpürdü: Haddini bildiririm sana
Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması: Devam edeceğiz
Adıyaman'da 100 metre yükseklikten düşen çiftçi hayatını kaybetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mardin'de evde yapılan aramada 217 akrep ele geçirildi
Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi Belit Onay Hannover Belediye Başkanı seçildi
Burak Özçivit 1. bölüm fragmanıyla geri döndü Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Selda Bağcan rüzgarı!
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu
Bir hafta hastanede yatan Çağla Şıkel yayında gözyaşlarına boğuldu
Okan Bayülgen evde çocuklarıyla oynayan babalara sert çıktı: Gerzek!
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni araç vergisi tablosu