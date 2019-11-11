Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Selda Bağcan rüzgarı!

10 Kasım’da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğin yaptığı Çok Güzel Hareketler ekibi bu bölümde usta sanatçı Selda Bağcan’ı canlandırdı. Skeç öncesi ve sonrası seyirciden özellikle alkış isteyen Yılmaz Erdoğan, Bağcan’dan “Çok büyük usta” diyerek bahsetti ve eskiden beri hayranı olduğunu belirtti.

Bağcan’ın canlandırıldığı skeçte seslendirmede ise sanatçının orijinal sesi kullanıldı. Bazı izleyiciler ise fonda başlayan müzik ile duygu dolu anlarda yaşadı. Skeç sonunda ise adeta bir alkış seli yaşandı. Özellikle yurtdışı konserleri veren Selda Bağcan’ın hem Türkiye’de hemde dünyanın çeşitli ülkelerinde ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor.