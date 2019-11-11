MEDYA

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Selda Bağcan rüzgarı!

Türkiye’nin en sevilen komedi programlarından biri olan Yılmaz Erdoğan’ın kurduğu BKM ekibinin oynadığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin 28. bölümünde Selda Bağcan rüzgarı esti.

10 Kasım’da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğin yaptığı Çok Güzel Hareketler ekibi bu bölümde usta sanatçı Selda Bağcan’ı canlandırdı. Skeç öncesi ve sonrası seyirciden özellikle alkış isteyen Yılmaz Erdoğan, Bağcan’dan “Çok büyük usta” diyerek bahsetti ve eskiden beri hayranı olduğunu belirtti.

Bağcan’ın canlandırıldığı skeçte seslendirmede ise sanatçının orijinal sesi kullanıldı. Bazı izleyiciler ise fonda başlayan müzik ile duygu dolu anlarda yaşadı. Skeç sonunda ise adeta bir alkış seli yaşandı. Özellikle yurtdışı konserleri veren Selda Bağcan’ın hem Türkiye’de hemde dünyanın çeşitli ülkelerinde ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de 4 isim satış listesinde! Ocak'ta gidiyorlar
Mardin Kızıltepe'de polis ele geçirdi Litresi 10 milyon dolar
Almanya seçiminde bir ilk! Türk Belit Onay büyükşehir belediye başkanı seçildi
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapmak tazminatsız kovulma sebebi
Fatih Terim yeni prensini buldu! Maaş değil yürek oynuyor
Ersun Yanal Emre Kılınç'ı istiyor! Bedavaya gelebilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu
Okan Bayülgen evde çocuklarıyla oynayan babalara sert çıktı: Gerzek!
Belit Onay aslen nereli yaşı kaç eşi Derya Onay kimdir?
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avc: “Milli araya galip girmek bizi mutlu etti”
O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk dayanamadı telefonla bakın kimi aradı
1.ara tatil ne zaman Kasım tatili ne zaman başlar?
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti
KYK sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak sorgulama ekranı