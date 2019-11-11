Müge Anlı Tatlı Sert'te Sevgi Demir'in şoke eden olayı! Eşi Ömer Sırtaş 8 kadınla aynı anda evli

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sevgi Demir'in anlattığı olay şoke etti.Demir, oğlu sayesinde şaşırtan detaylar ile karşılaştı.

Demir, birlikte olduğu adamın WhatsApp'ına baktığı zaman bir kadının "ömrüm" mesajını gördüğünü açıkladı. Sonra WhatsApp'ı kurcalamaya devam ettiğinde Demir, bir kadına "seni seviyorum"mesajı yazdığını gördükten sonra evden çıktığını belirtti. Müge Anlı yayınında diğer detaylar açıklandı.Sonrasında ise Demir oğlunun babası ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Demir, araştırma yaptığında oğlunun babasının hayatında çok kadın olduğunu öğrendiğini belirtti. Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına diğer detayları da açıkladı.Demir, 8 kadının ortaya çıktığını iddia etti.