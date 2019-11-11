POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün fidan, Yarın nefes" programına katıldı ilk fidanı dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde "1 saat içinde en fazla fidan dikme" etkinliğini başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde bugün saat 11.11'de 11 milyonu aşkın fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturuluyor.

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.

Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 adet fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN STARTI VERDİ

Etkinlik için başlangıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde başlattı.

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