Erdoğan: "Bizim yeşil sevgimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez"

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Ağaç dikme etkinliğinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan fidanlara can suyu verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Bugün fidan, yarın nefes' programında konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları...

''Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır''

- 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Geleceğe nefes seferberliğimiz hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir.

''Onun için karakterlerine uygun şekilde davranıyorlar''

- Birileri, (Ekrem İmamoğlu) bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim. Karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü. Hizmet etmek bunların bünyesine ağır gelir. Hizmet bir vizyon işidir. Bazıları önüne gelen projeleri bile hayata geçiremiyor.