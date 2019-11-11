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Taison'a ırkçı saldırı şoku! Kırmızı kart ve gözyaşı getirdi

Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev arasında oynanan maçta, Dinamo Kievli taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kalan ve buna tepki gösteren Shakhtarlı Dentinho ile Taison, gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Ukrayna liginin 14. haftasında oynanan Shakhtar Donetsk-Dinamo Kiev maçında, yeşil sahalardaki ayrımcılık olaylarına bir yenisi eklendi. Shakhtar Donetsk'ten Taison'un 74. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından oyun durdu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Taison, bu sırada Dinamo Kiev tribünlerinden kendisi ve Dentinho'ya yönelik yapılan ırkçı tezahürata dayanamadı. Taraftarlara el hareketiyle karşılık veren, devamında da topu tribüne doğru diken 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ve vatandaşı Dentinho, olay nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Maçın hakemi, yaşananlar sonrası Taison'u kırmızı kartla cezalandırdı. Müsabakayı 1-0 kazanan lider Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 12 puana çıkardı.

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