Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden bir kadına cinsel içerikli görüntüler gönderdi

Usta sanatçı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen çiftten Mağden'in bir kadına cinsel içerikli görüntüler gönderdiği iddia edildi. Olay sonrası canlı yayına bağlanan Mağden, sinirlerine hakim olamayınca sesi yayından alındı.

"ARKADAŞIMA CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERDİ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanan bir kadın; Rüzgar Mağden'in 2 sene önce Doğa isimli birinin hayatına girerek ona cinsel içerikli video ve fotoğraflar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını ve Doğa'nın evlenmek üzere olduğu kişiyle arasını açtığını söyledi. Yayına bağlanan kadın, aynı zamanda Rüzgar Mağden'in hasta ruhlu bir kişi olduğunu da iddia etti.

CANLI YAYINDA ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Hakkındaki iddialardan sonra telefonla canlı yayına bağlanan Rüzgar Mağden, ise bir kadınla konuştuğunu ancak konuştuğu kişinin sahne bir fotoğraf üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu söyledi. Konuştuğu kadına cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini kabul eden Mağden, Gönül Yazar'la aşk yaşamaya başladıktan sonra mutluluğunu elinden çalmak istediklerini iddia etti. Hakkındaki iddialardan sonra sinirlerine hakim olamayan ve öfkeden deliye dönen Mağden'in konuşmaları ise söylediklerinden dolayı canlı yayına verilmedi.