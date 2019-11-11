Canlı yayında Atatürk sevgisini anlatmak için söz aldı ayrıştırcı bir tartışma başlattı!

Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programında 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'ü anmak için söz verdiği konuklarından Hukukçular Derneği Denetim Kurulu Başkanı Adem Yıldırım, bir anda Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki birçok konuyu gündeme getirerek tartışma çıkardı.

Harf devrimi, kılık kıyafet, kültür ve tarih tartışmalarını programa taşıyan Adem Yıldırım'a Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ve Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir cevap verdi.

Daha önce konuşan Aydemir ve Zeyrek, milletin Atatürk sevgisini dile getirirken Adem Yıldırım'ın ayrıştırıcı bir tartışmaya girmesi. sunucu Ebru Baki'nin de tepkisine neden oldu. Baki, defalarca konunun bu olmadığını dile getirdi ve sonunda bu konuyu uzatmak istemediğini belirterek reklam arasına girdi.

Yıldırım'ın "Düşmanlarımızın her türlü kültürünü, kılık kıyafetini ve alfabesini aldık. Bunu tartışmamız lazım" sözlerinin ardından "Orhun alfabesini getirseydik" dedi.

"Tarihimizi bilmiyoruz, Atatürk'ün konuşmasını anlamıyoruz" ifadelerinin ardından Deniz Zeyrek, "Söylediğiniz şeylerin konumuzla hiç ilgisi yok. İnsanların Atatürk sevgisinden bahsediyoruz ama siz Atatürk'ün neden düşmanlarından şunu bunu getirdi diyorsunuz" diyerek cevap verdi.

"Batı karşıtı olabilirsiniz ama biz burada başka bir şeyden bahsediyoruz" diyen Zeyrek, "Atatürk, Türki Cumhuriyetlere sırtını mı döndü?" ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Atatürk sevgisinden bahsediyorduk, istismar edenlerin de siyasi malzeme olarak kullananlarında yanlışını söyledik burada." diyerek cevap verdi.

Aydemir, "Ortadoğu'daki durum ortadayken bu Cumhuriyet'e ve kurucusuna sahip çıkmayacağız da kime sahip çıkacağız" dedi.

Adem Yıldırım'ın çıkardığı bu ayrıştırıcı tartışmanın ardından sunucu Ebru Baki, konuyu kapatarak reklama gitti.