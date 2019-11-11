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Çağla Şıkel doktorundan izin alıp yayına çıktı

Bir hafta boyunca böbrek ve idrar yollarında iltihap enfeksiyon sebebiyle hastanede yatan Çağla Şıkel, bugün ilk canlı yayınına çıktı. Şıkel açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. Şıkel tedavisinin devam ettiğini de açıkladı.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel’in geçtiğimiz hafta vücudunda çıkan enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Şıkel, bir haftalık hastane süreci sonrası ilk yayınına çıktı.

Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Çağla Şıkel, bu zor süreçte yanında olanlara teşekkür etti.

Fox TV’de “Çağla İle Yeni Bir Gün” programını sunan Şıkel, “Yayın için doktorumdan 2 saatlik izin aldım ve geldim, tedavi süreci devam ediyor. Bundan sonra daha dinlenmeye dikkat edeceğim. Hastanede bana bebek gibi bakan anneme çok teşekkür ediyorum. Biraz tuhaf hissediyorum kendimi..." dedi.

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