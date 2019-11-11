Kamera bozuk denmişti! Beşiktaş durağa dalan halk otobüsü şoförü ifşa oldu

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.

Şoför odalarından yapılan açıklamalarda otobüsteki kameranın bozuk olduğu iddia edilmişti. Ancak daha sonra yapılan incelemede şoförün kamerayı bizzat kapattığı ortaya çıkmıştı.

Tutuklanan Necdet Karakuş'un o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.