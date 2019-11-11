GÜNCEL

60 saniyede bugün (11 Kasım 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

11 Kasım 2017 Pazartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı
Rus uzay üssü inşaatında 169 milyon dolarlık yolsuzluk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama
Danimarkalı DAEŞ üyesi ülkesine gönderildi
Fenerbahçe'de 4 isim satış listesinde! Ocak'ta gidiyorlar
İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi İngiliz casusu çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Efsane şarkı 'Maalesef'e Berk Işık'tan yepyeni bir yorum
Fatih Altaylı'yı küplere bindiren yorum
Burak Özçivit 1. bölüm fragmanıyla geri döndü Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu
Hercai Dizisinin Reyyan’ı Ebru Şahin’in Türkü Performansı
Sivas'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi
Bir hafta hastanede yatan Çağla Şıkel yayında gözyaşlarına boğuldu
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Uykusuzlar Kulübü’nde
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni araç vergisi tablosu