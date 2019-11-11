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Hercai Dizisinin Reyyan’ı Ebru Şahin’in Türkü Performansı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin'in türkü söylediği video sosyal medyada konuşuldu.

ATV ekranlarında sevilerek takip edilen Hercai dizisinin güzel yıldızı Ebru Şahin’in türkü söylediği video, sosyal medya kullanıcıları tarafından konuşuldu. Güzel oyuncu için kullanıcılar tarafından, “Sesi de kendisi kadar güzel.” yorumları yapıldı.

Hercai adlı dizide Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, başarılı oyunculuğu ile herkesin beğenisi kazandı ve akıllarda yer edindi. Ebru Şahin’in ‘Al Ömrümü’ türküsünü söylediği video da sosyal medyada konuşulan olaylardan biri oldu. Güzel oyuncunun sesi de, oyunculuğu kadar başarılı bulundu.

Ebru Şahin’in geçen günlerde ihtiyacı olan öğrencilere yaptığı yardımla da adından söz ettirmiş ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.

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