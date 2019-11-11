Fatih Altaylı'yı küplere bindiren yorum

Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın konuğu Akademisyen Dr. Erol Mütercimler idi. 'Mustafa Kemal nasıl bir çocukluk geçirdi?Bir ulusun kaderi nasıl değişti?' gibi soruların sorulduğu programda Altaylı'yı izleyicilerden gelen bir yorum çok kızdırdı.

İzleyicilerden birinin, "Karşıt görüşten bir tarihçi çağırıp bunları konuşsanıza. Nerede sizde o çap. 1923'te ağaç kavuğundan çıkanlar Osmanlı'yı kötülemekten başka bir şey bilmezsiniz." yorumuna Altaylı "Size bey bile demek istemiyorum." diyerek başladı ve şu cevabı verdi:

"Siz Osmanlı'yı filan bilmiyorsunuz beyefendi, daha doğrusu siz hiçbir şey bilmiyorsunuz da cehaletinizden lafı da anlamıyorsunuz. Türkçe bile bilmiyorsunuz. Osmanlı'ya kötü diyen bir kişi yok. Biz sizden daha çok seviyoruz. Çünkü biz Osmanlıyı bilerek seviyoruz sizin gibi cehaletle sevmiyoruz."

"Sizin gibi ahmaklar"

"Osmanlı ile ilgili ağzımdan tek bir kötü kelime çıkmadı. Hata yapmış padişahlar vardır, yapmamışlar vardır, o vardır bu vardır. Sizin gibi ahmaklar Osmanlı'da başa geçtiği için belki de Osmanlı çöktü bu cehaletle."