DÜNYA

Kedi röportaj sırasında polisin üzerine böyle atladı

ABD’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kediyi yavaşça yere bırakan polisin meslektaşı, "Polise saldırı" diyerek izleyenleri güldürdü.

Olay, ABD’nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde meydana geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine sokak kedisi atladı. Kedinin üzerine tırmanarak omzuna çıkmasıyla şaşıran polis memuru, "Merhaba kedi" dedi. Daha sonra, "Seni yavaşça yere bırakacağım" dedi ve hafifçe eğilerek kedinin yere atlamasını sağladı. Bu sırada kameraman ve muhabirin güldüğü, polisin meslektaşının ise kameraların arkasından "Polise saldırı" dediği duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yüzlerce yorum gelirken 20 bin kez beğenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kendini hakim olarak tanıttı! Evli ve dolandırıcı çıkıp kabusu oldu
Fatih Altaylı Galatasaraylı futbolculara 'şerefsiz' deyip Fatih Terim' bombaladı
Ankara'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Türkiye yabancı uyruklu DEAŞ'lıları iade edecek! Fransa'dan şaşırtan açıklama!
Petrol sahalarını işgal eden PKK tüm hakları İsrailli şirkete devretti
Dolar/TL aşağı yönlü başladı ama piyasalar çok tedirgin
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Karabük’te 1’i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendi
Rüzgar Mağdem eski eşi kimdir Gönül Yazar'ın yeni sevgilisi kafa karıştırdı
İstanbul Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu
SAT komandolarından nefes kesen operasyon
Rüzgar Mağden kimdir kaç yaşında seks videosu iddiası vahim!
Yasak Elma 57. bölüm fragmanı
Uyuşturucu baronu Pablo Escobar nasıl yakalandı?