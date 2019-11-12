Demet Akalın, Burcu Esmersoy'un kendisini takipten çıkardığını fark edince küplere bindi!

Eski eşinin arkadaşı Berrak Tüzünataç ile görülmesinin ardından sosyal medya hesabı Instagram hakkında açıklamalar yapan Burcu Esmersoy, "Instagram benim için çok eğlenceli bir yer. Az kişiyi takip ediyorum. Bazı kişileri de ayıp olmasın diye takipteyim. Ama onları sessize alıyorum" sözlerini söylemişti.

Burcu Esmersoy'un bu sözlerinin ardından Demet Akalın'ı Instagram hesabından takibi bırakmasıyla olay patlak verdi. Akalın, Esmersoy'un kendisini takipten çıkmasını fark etmesiyle küplere binmesi bir oldu.

Akalın, öncelikle ''Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım'' mesajını gönderdi fakat sivri diliyle bilinen başarılı şarkıcı, bununla da kalmadı.

Burcu Esmersoy'un ''Bir şey deniyoruz hesap düzeninde. Manasız işler peşindeler yani saçma sapan'' açıklamasının ardından Akalın, Instagram hesabından cevabı yapıştırdı.