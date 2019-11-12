Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yusuf Miroğlu sorusu

Yusuf Miroğlu, hangi televizyon dizisinin baş karakteridir? sorusu, Kim Milyoner Olmak İster izleyenlerine son bölümde eğlenceli anlar yaşattı. Çünkü o karakter, yarışmanın sunucusu olan Kenan İmirzalıoğlu’nun 1999-2002 yılları arasında Deli Yürek dizisinde canlandırdığı karakterdi.

Ancak Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısındaki yarışmacı, “Karadayı, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ezel” şıkları için ünlü sunucudan yardım istedi. Yarışmacı ilk önce İmirzalıoğlu’na, “Yusuf Miroğlu’nu tanıyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Kenan İmirzalıoğlu ise “Tabi, benim bir tanışıklığım var” diyerek kendisini gülmekten alıkoyamadı. İki şık arasında kalan yarışmacı, son saniyelere girilirken, soruya yanıt verdi.