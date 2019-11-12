Ufuk Bayraktar'ın hapisteyken kaleme aldığı Dayı filminin tanıtımı yayınlandı

Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, karıştığı silahlı kavgada ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle Eylül 2018'de 6 ay 17 gün hapis cezası almıştı. Mart 2019'da tahliye olan Bayraktar, cezaevindeyken kaleme aldığı filminin tanıtımını, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

BAYRAKTAR'IN HAPİSTEN ÇIKIŞ SAHNESİYLE BAŞLADI

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın cezaevinden çıkışı ile açılması planlanan çekim için abisi Uğur Bayraktar, "Ufuk filmle ilgili ana konuyu orada yazıp bize verdi, senaryolaştırma çalışmaları devam ediyor. Filmin açılışını, onun cezaevinden çıkış görüntüsüyle yapmak istiyoruz. Gerekli izin için de Bakanlıkla yazışıyoruz" demişti. Tanıtımda, filmi senaryolaştıran abi Bayraktar'ın dediği gibi, ilk sahnesi başrolde yer alan Ufuk Bayraktar'ın cezaevinden çıkış görüntüsüyle başladı.

Bayraktar'ın cezaevindeyken hikaye danışmanlığını yaptığı film, Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk tarafından senaryolaştırıldı. Hatay, Samsun, İstanbul ve Ankara'da geçen "DAYI: Bir Adamın Hikayesi"nin çekimleri, nisan ayında başlayacak.