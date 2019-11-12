Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz

ABD ziyareti kapsamında Başkan Trump ile Çarşamba akşamı bir araya gelecek olana Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyle ilgili "Bu ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suriye meselesini enine boyuna konuşacağız" diyen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'ndaki son aşamayı da ayrıntılı konuşacağız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Avrupa Birliği ülkelerine de "Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın." diyerek mesaj verdi.

Mutabakat tam olarak yerine getirilmediğini ifade eden Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

FETÖ masada en üst sırada

-FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

"Sisli havaya rağmen Trump ile hemfikiriz"

-Yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz.