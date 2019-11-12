POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz

ABD yolculuğu öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanında son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz." diye konuştu.

ABD ziyareti kapsamında Başkan Trump ile Çarşamba akşamı bir araya gelecek olana Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyle ilgili "Bu ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suriye meselesini enine boyuna konuşacağız" diyen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'ndaki son aşamayı da ayrıntılı konuşacağız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Avrupa Birliği ülkelerine de "Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın." diyerek mesaj verdi.

Mutabakat tam olarak yerine getirilmediğini ifade eden Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

FETÖ masada en üst sırada

-FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

"Sisli havaya rağmen Trump ile hemfikiriz"

-Yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Comolli rüzgarı! Ersun Yanal'dan hesap soracak
Hagi Galatasaray'a dönmek istiyor
Cristiano Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike! 2 yıl men kapıda
Fatih Terim 17'lik Erencan Yardımcı'ya bel bağladı
Yıldız futbolculardan 50 tıp öğrencisine burs
Ahmet Altan'ın oğlum gibi dediği cezaevi arkadaşı Selman bakın kim çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener "Bu gidişe dur diyeceğiz"
Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin'in terörist olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz"
Cuma günü karne alınacak mı okullar 1. ara tatile giriyor
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yusuf Miroğlu sorusu
Tony Parker'ın giydiği 9 numaralı formayı emekliye ayırdı
24 Kasım şiirleri kısa 2 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri
Orman Genel Müdürü, canlı yayında Barış Yarkadaş'ın iddialarını çürüttü!
Recep İvedik 6 ne kadar izlendi? Boykot edilmişti Şahan Gökbakar duyurdu