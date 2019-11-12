Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin'in terörist olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz"

ABD ziyareti kapsamında Başkan Trump ile Çarşamba akşamı bir araya gelecek olana Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyle ilgili "Bu ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suriye meselesini enine boyuna konuşacağız" diyen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatındaki son aşamayı ayrıntılı konuşacağız" dedi.

Mutabakat tam olarak yerine getirilmediğini ifade eden Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

FETÖ masada en üst sırada

-FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

"Sisli havaya rağmen Trump ile hemfikiriz"

-Yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz.

Mazlum Kobani meselesi

-Teröristlerin çekildiğini söylemek mümkün değil. Ferhad Abdi Şahin'in terör eylemlerini anlatacağız. Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz. Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz.

"Trump'la dönünce Putin'le de görüşeceğim"

-Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz.