MAGAZİN

Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı'yla dalga geçti

Oyuncu Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2 adlı programında yer alan parodi üzerinden Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu. Erdoğan Şeyma Subaşı'nın mesajı üzerinden Ilıcalı ile dalga geçti.

Acun Ilıcalı katıldığı bir magazin programında cep telefonundan video izletirken eski eşi Şeyma Subaşı’dan gelen bir mesaj ekrana yansımış ve Ilıcalı’yı zor durumda bırakmıştı. Şeyma’dan gelen “Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım” şeklindeki mesaj sonrasında zor duruma düşen Ilıcalı her ne kadar bu durumu toparlamaya çalışsa da özellikle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

ACUN PARODİ KONUSU OLDU
Şeyma’nın canlı yayında eski eşine attığı bu mesaj Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinin de ilgi alanına girince bir parodi olarak ekrana yansıdı. Programın alt yapı ekibi tarafından ti'ye alınan o mesaj sonrasında yorumda bulunan Yılmaz Erdoğan, bu konunun sahneye taşınması karşısında şunları söyledi:

“Arkadaşımız… Ama mesajın geldiği zamanlama talihsizlik, şakasını yapmamaya imkan yok yani.”

Yılmaz’ın bunları söylerken bol bol gülmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinin parodisinde dikkat çeken bir detay da Şeyma Subaşı’nın ‘Herkesi mutlu edemezsin sen pizza değilsin’ sözlerine yapılan gönderme oldu.

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