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Kemal Kılıçdaroğlu defalarca sordu: Ya Allah aşkına ben şimdi ne diyeyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında gündem ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Çözmeyenler var ama biz çözeceğiz bunun sözünü veriyorum. Bizim makam, mevki, para, saray beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz bu memlekette herkesin huzur içinde yaşaması.

Gönül şunu istiyor, bir yerde bir işçi haksızlığa uğradığında üç işçi sendikasının ortak çaba ile bu sorunu çözmek için mücadele etmesidir. Ama her biri ayrı telden çalıyorsa olmuyor. Hiçbir konfederasyon hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmamalıdır.

'Ya Allah aşkına ben şimdi ne diyeyim'

Sayın Erdoğan diyor ki, "17 yılın sonunda özellikle istihdam konusunda büyük başarı sağladık" Ya Allah aşkına ben şimdi ne diyeyim... İşsiz kardeşlerime sesleniyorum;  ben şimdi buna ne diyeyim. Ya Allah aşkına ben şimdi ne diyeyim siz söyleyin arkadaşlar. Ak Parti döneminde 15 istihdam paketi açıkladılar, 5 tane ekonomi reform paketi açıkladılar... Bir şey çıkmadı. Erdoğan'a tavsiye, paket açıklayacağına bir paket yapacaksın.

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