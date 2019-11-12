MAGAZİN

Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son yayınladığı videosunda alkol bağımlısı olduğunu itiraf etti. İçki içtiği anlarda kendinden geçen Bilic, bir mekanda kendisine bakmayan bir çocuğa kafayı taktığını ve kavga etmek için tahrik ettiğini söyledi.

Çektiği videolar ve yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Danla Bilic, yayınladığı soru cevap videosunda kimsenin bilmediği bir kötü huyunu anlattı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları anlattı: "Dün gece. Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum ve bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince aşırı saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip Can'ın üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayan bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da başladı
Fitch'ten 20 Türk bankası için önemli açıklama
Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu merak ediliyor! İşte biyografisi
Ersun Yanal gözünden ameliyat oldu
Çin’de elektrikle ısıtmalı yatak bomba gibi patladı
Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Baş tacısın Reis' diyen eski CHP'li Barış Saylak nereye atandı
Kemal Kılıçdaroğlu defalarca sordu: Ya Allah aşkına ben şimdi ne diyeyim
Çukur'da flaş ayrılık diziye yeni katılan Salih Kalyon ölümüyle izleyicileri şoke etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti
9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı
Öğretmenler Günü şiirleri 2 kıtalık kısa 24 Kasım kutlama sözleri
Sevgilinize hesap ödetir misiniz?
Kara cuma ne zaman 2019 Türkiye indirileri kaç gün sürecek?