Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim

Çektiği videolar ve yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Danla Bilic, yayınladığı soru cevap videosunda kimsenin bilmediği bir kötü huyunu anlattı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları anlattı: "Dün gece. Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum ve bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince aşırı saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip Can'ın üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayan bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"