GÜNCEL

Halit Kakınç: Osmanlı yıkılmak zorundaydı

Dr. Halit Kakınç, İttihat ve Terakki'nin Osmanlı'nın son döneminde Ermeniler ile birlikte hareket ettiğini ve projelerinin yerini 1915 olaylarına bıraktığını söyledi. Kakınç, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 bayrağın da uydurma olduğunu ileri sürdü.

Dr. Halit Kakınç, Osmanlı'nın reformları yapamadığı için yıkıldığını ve yeni ülkeyi kurma ihalesinin en devrimci isim olan Mustafa Kemal'e kaldığını söyledi. Kakınç, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devleti sembolünün ise masal ve palavradan ibaret olduğunu belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Küçükçekmece'de hastanede silahlı kavga
'Şeytanın eline düştüm' deyip intihar etmişti
Hakkında yakalama kararı çıkan Ahmet Altan gözaltına alındı
Hadi Özışık'tan Kılıçdaroğlu'na: Muhalefet lideri bunu diyemez!
Kılıçdaroğlu'nun o sözleri canlı yayını karıştırdı
Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık'tan Kılıçdaroğlu'na: Muhalefet lideri bunu diyemez
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastaneye ulaştı
Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı için arkadaşım ama dedi! Gülmekten kırdı geçirdi
Zonguldak'ta komşusunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Sakarya'da eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı
Black Friday ne zaman başlıyor bu sene Kasım ayının kaçında?
60 saniyede bugün (12 Kasım 2019)
Ufuk Bayraktar hapiste yazdı Dayı filminin tanıtımı yayınlandı Ezel hayranlarına müjde!