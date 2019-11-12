Halit Kakınç: Osmanlı yıkılmak zorundaydı
Dr. Halit Kakınç, İttihat ve Terakki'nin Osmanlı'nın son döneminde Ermeniler ile birlikte hareket ettiğini ve projelerinin yerini 1915 olaylarına bıraktığını söyledi. Kakınç, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 bayrağın da uydurma olduğunu ileri sürdü.
Dr. Halit Kakınç, Osmanlı'nın reformları yapamadığı için yıkıldığını ve yeni ülkeyi kurma ihalesinin en devrimci isim olan Mustafa Kemal'e kaldığını söyledi. Kakınç, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devleti sembolünün ise masal ve palavradan ibaret olduğunu belirtti.