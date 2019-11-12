Halit Kakınç: Osmanlı yıkılmak zorundaydı

Dr. Halit Kakınç, Osmanlı'nın reformları yapamadığı için yıkıldığını ve yeni ülkeyi kurma ihalesinin en devrimci isim olan Mustafa Kemal'e kaldığını söyledi. Kakınç, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devleti sembolünün ise masal ve palavradan ibaret olduğunu belirtti.