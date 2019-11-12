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Hadi Özışık'tan Kılıçdaroğlu'na: Muhalefet lideri bunu diyemez

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuk olduğu, Haber Global ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Eşit Ağırlık' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve gündeme ilişkin çok sayıda konu tartışmaya açıldı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubuna yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hatırlatan Özışık, bir muhalefet liderinin ülkenin cumhurbaşkanına karşı böyle ifadeler kullanamayacağının altını çizdi.

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