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Çağla Şıkel'in mini etekli videosuna en yakını Alişan'dan ilginç yorum!

Çağla Şıkel'in "Mini etekle nasıl oturulur" adlı videosuna yorum yapan Alişan, verdiği cevapla kafaları karıştırdı.

Cennet Mahallesi adlı dizide başlayan dostlukları yıllardır süregelen Alişan ve Çağla Şıkel, zaman zaman birlikte haber olmaya devam ediyor. Bu sefer Alişan, Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoya yaptığı yorumla gündeme geldi.

Sosyal medyada, "Mini etekle nasıl oturulur" videosu çeken Çağla Şikel'in paylaşımına Alişan, "Zeki Müren de bizi görecek mi?" yazdı. Şikel'in hayranları Alişan'ın bu yorumuna pek anlam veremedi.

Güzel mankenin paylaşımına bir yorum da Burcu Esmersoy'dan geldi. Esmersoy "Nasıl oturduysam öyle kalıyorum ben kalkamıyorum" ifadelerini kullandı.

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