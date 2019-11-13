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POLİTİKA

Süleyman Soylu: “DEAŞ'ın çok önemli bir adamını Suriye'de ele geçirdik”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iştirak ettiği "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde son dakika açıklamalarda bulunarak DEAŞ'ın en önemli adamını Suriye'de ele geçirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da iştirak ettiği "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde terörle mücadeleye değinerek "Kimsenin teröristinin oteli değiliz. Almanya ve Hollanda alacaklarını teyit etti. Ayrıca yakın bir zamanda DEAŞ'ın önemli bir adamını Suriye'de ele geçirdik. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam ediyor" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

DEAŞ'lıları teslim alacaklar

Suriye'de şu anda gözetimimiz altında bulunan Resulayn ve Tel Abyad'da TSK'nın ve Suriye Milli Ordusu’nun yakalayıp, kendi gözetimimiz altında; bizim Cerablus ve Azez bölgesinde şu anda alanda tuttuklarımız da dahil olmak üzere kendi memleketlerine mensup olan DEAŞ'a mensup teröristler, aynı zamanda eşleri ve çocukları her birini alacaklarını dün akşam itibariyle teyit ettiler.

Sınır içinde ve dışında operasyonlar devam ediyor

Diğer ülkelerden de aynı işbirliğini, aynı yakınlığı ve aynı yapıcı tutumu beklediğimizi burada huzurunuzda söylemek istiyorum. Onun için eğer terörle hep birlikte mücadele edilecekse kusura bakmayın herkes teröristine sahip çıkacak.  Biz kimsenin turistinin otağı değiliz, misafirhanesi değiliz. Ve şunu söyleyeyim, sınır içinde de dışında da operasyonlarımız devam ediyor.

DEAŞ'ın en önemli ismini yakaladık

DEAŞ'ın yine çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye’de ele geçirdik. Ve verdiği bilgilerle neler yaptığının, neler ortaya koyduğunu bir şekilde ifade etmektedir. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Biz devletiz.

'FETÖ'ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyon yapacağız'

Şunu söylemek isterim. FETÖ’yle de mücadelemiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyu rahat olsun, milletimiz rahat olsun. Bu FETÖ meselesini dibini kazıyana kadar; kim ne söylerse söylesin… Vazgeçmeyiz, vazgeçen namerttir. Ve bir şeyi daha söyleyeyim, bunu da korucularımız huzurunda söyleyeyim.

Bu mücadele sonuna kadar devam edecek

FETÖ’ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonla daha geliyoruz, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Bu müsibetleri, bu ülkenin üzerinde kötü bir emel düşünmeyene kadar kazımaya kararlıyız. Burada şahsımızın olup olmaması çok önemli değildir. millet bu kararı vermiş. Hiç kimse aman bu adamlar değişir de başkaları gelir, bu mücadele biter diye beklemesin. Bu mücadeleyi bu milletin evlatları sonuna kadar sürdüreceklerdir.

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