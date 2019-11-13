Cumhurbaşkanı Erdoğan,ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak için geldiği Washington'da, konaklayacağı hotele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Otel önünde bekleyenler, "Başkan Erdoğan", "Hulusi Akar, Reis'i buraya getir" sloganları attı. Erdoğan bu sloganlara el sallayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı. Burada bekleyenler sık sık slogan atarak Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundular. Sloganlar arasında "Hulusi Akar, Reis'i buraya getir" sözleri dikkat çekti.