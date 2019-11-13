İsmail Küçükkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi

İstanbul'da suya gelen yüzde 40'lık indirim, vatandaşa büyük bir nefes aldırmıştı. Düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi. FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı;

"Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. Sayın İmamoğlu; İstanbul'da belediyenin batak olduğunu biliyoruz. Enkaz devraldığınızı da biliyoruz. Çok büyük bir borç yükü altında olduğunuzu da biliyoruz. Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. Merkezi hükümet zaten bu kolaycılığı yapıyor. Zam zam zam...

''Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz''

Siz başka iddialarla geldiniz. İstanbul'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz."