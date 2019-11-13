Ahmet Altan hakkında yeni gelişme! Yeniden tutuklandı

Dün akşam gözaltına alınmıştı

Karar doğrultusunda dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altan'ı Kadıköy Göztepe'deki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan, sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fethullah Gülen'in yeğenine güzelleme

Ahmet Altan cezaevinden çıkar çıkmaz kaleme aldığı ilk yazısında koğuş arkadaşı olan Selman isimli bir mahkumdan söz etmişti. Bu kişinin soyadını yazısında geçirmeyen Ahmet Altan, onun için 'oğlum gibi' demişti. Sonradan Selman denilen kişinin Fethullah Gülen'in ağabeyinin oğlu Selman Gülen olduğu ortaya çıktı. Fethullah Gülen'in yeğeni kılık değiştirmiş olarak lüks bir arabada yakalanmıştı.