Çocukları Atatürk posteri önünde secdeye yatırdılar! Görüntülere tepki yağdı
10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk posteri önündeki secde olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tüm kesimlerden tepki çekti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. yılı ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenlerindeki görüntülerde öğrencilerin Atatürk posteri önünde secde ettirildiği görülüyor.
İnceleme başlatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım'da çocuklara yaptırılan bu uygulamayla ilgili inceleme başlattı.