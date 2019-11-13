Nusret'in New York'ta davalık olduğu garsondan yeni açıklama

New York, Manhattan’da yer alan restoranındaki garsonları işten çıkaran Nusret Gökçe’ye, ABD Federal Mahkemesi, 250 bin dolar ceza vermişti.

Mahkeme; Gökçe’nin, çalışanlara dağıtılması gereken bahşişlerden pay almasına itiraz eden Süleyman Kucur, Onur Uscula, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkus’u haksız yere işten çıkardığına hükmetmiş ve garsonların alacakları toplu tazminattan doğacak tüm vergileri de Nusret’in ödemesine karar vermişti.

Bugün de, Gökçe'nin davalık olduğu çalışanlarından biri Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı. Yaşadıkları sürecin New York standartlarının çok dışında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz inanılmaz gurur duyduk Nusret'in New York'a gelmesinden. Biz bu işi senelerdir yapıyoruz ben şahsen 14 senedir buradayım. Biz Nusret'in buraya geleceğini duyunca 'Ona yardım edelim' dedik. Bahşiş tamamen garsona aittir. Dükkanın günlük cirosu 100 bin dolar bunun 20 bin doları bahşiş. 20 bin dolar 30 bin dolar bahşiş aylık 5 milyon TL gibi bir fiyat oluyor. New York'ta 12 mekanda çalıştım. Bunlar New York standartlarına uymuyor.

Biz onları uyardık. 'New York'ta işler böyle işlemez. Burası Dubai, İstanbul değil. Birazcık dikkat edin.' Ama bizi dinlemediler. Bu ego mudur artık başka bir şey midir ben bilemem.