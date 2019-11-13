Candaş Tolga Işık "Mustafa Cengiz'e Bizi salak yerine koyma"

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Falcao ile ilgili sarf ettiği sözler masaya yatırıldı.

''Ben de olsam dolayısıyla buraya gelirim''

Mustafa Cengiz'in 'Falcao, Real Madrid ve Atletico Madrid yerine bizi terih etti ve bu yüzden Real Madrid başkanı Perez, bizi tebrik etti' sözlerini değerlendiren Candaş Tolga Işık, ''Mustafa Cengiz'in Falcao'yla ilgili açıklama yapmış. Ben de olsam 9 milyon euro garantiye paraya gelmem. Çünkü burada yıllığı 10 milyon Euro'ya geldi. 30 milyon euro. Falcao'nun cebine kaç para girdiğine bakmam. Kulübün cebinden kaç para çıkacak. Ben de olsam dolayısıyla buraya gelirim. Artı bu kadar rahat Real Madrid'de, Fiorentina'da takılamazsın.

''Lütfen bizi salak yerine koymasın''

Adama sorarlar 'Bu kadar para verdik, bu kadar risk aldık, uçaklar da göbek atarak getirdiniz adamı, niye oynamıyorsunuz.' Böyle bir şey yok. Mustafa Cengiz'in yaptığı transferi yükseltmesine, futbolcusuna sahip çıkmasına saygı gösteririm ama lütfen bizi salak yerine koymasın bizi. Rica ediyorum. Bize böyle Falcao büyük Galatasaraylıymış. Gerek yok yani.''