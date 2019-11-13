Hadi Özışık'tan CHP'lilere zor soru
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'li Levent Eyipişiren'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG konusundaki düşüncelerini sordu. Özışık, Donald Trump'ın YPG konusundaki Kılıçdaroğlu'nu örnek aldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi CNN Türk'te tartışıldı.
Başak Şengül'ün moderatörlüğündeki programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştiren Hadi Özışık, CHP'li Levent Eyipişiren'in, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdiği sözlerine cevap verdi.