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Habertürk ekranlarında Erdal Aksünger Cem Kaya kavgası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve öncesinde yaşanan Türkiye - ABD Gerilimi Habertürk stüdyolarını karıştırdı. CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'in canlı yayında mektuptaki bazı bölümleri okuması tartışma yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yazdığı mektupla ilgili tartışmalar Habertürk stüdyolarını karıştırdı.

Konuklar karşılıklı birbirlerine yönelik sert sözlerle yüklenince Didem Arslan Yılmaz reklama gitmek zorunda kaldı.

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