MEDYA

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. bölüm 2. fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 10. yeni bölümüyle 16 Kasım 2019 Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16 Kasım 2019 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Gökçek: Tam 90'dan çaktı valla
Mustafa Cengiz: Buraya kazık çakmayacağız
Hadi Özışık'tan CHP'lilere zor soru!
Habertürk karıştı! İşte Didem'in zor anları
Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! O mektup ne oldu?
Şanlıurda 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde patlama: 17 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 21. bölüm 2. fragmanı
Arka Sokaklar 531. bölüm 2. fragmanı
Ekrem İmamoğlu suya zam açıklaması! İndirimi yanlış yapmışlar
Payitaht Abdülhamid 96. bölüm 2. fragmanı
Şanlıurda 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde patlama
1. ara tatil ne zaman kaç gün MEB karne verilecek mi?
Habertürk ekranlarında Erdal Aksünger Cem Kaya kavgası
Alkollü araç kullanmanın cezası 2020 kaç para oldu?