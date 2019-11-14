POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump'ı böyle düzeltti: İşte o anlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, bir basın mensubunun, 'Suriyelilerin vatanlarına dönme konusunu Avrupalı liderlerle görüşme şansını buldunuz mu?' sorusuna yanlış cevap verince Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, bir basın mensubunun,  "Suriyelilerin vatanlarına dönme konusunu Avrupalı liderlerle görüşme şansını buldunuz mu?"  sorusuna, "Türkiye'nin cebinden çok fazla para çıkıyor. 4 milyar doların üstünde... 4 milyar...Ne kadar? 40 mı? Ben de öyle söylemiştim. Ne kadarsa o kadar işte. Türkiye çok fazla harcadı. Ben 40 kadar duydum. Diğerlerinden de duydum ve bu çok büyük bir miktar. Avrupa şu ana kadar 3 milyar katkıda bulundu.u insanlar bırakılsa Avrupa'nın içinden geçerek ilerlerler. Bu da Avrupa'ya hasar verir. Avrupa'yla görüştüm. Fransa, İngiltere ve Almanya'dan DEAŞ'lılar çıktı. Sordum onlara 'bu kişileri geri almak ister misiniz' diye. Onlar da 'hayır' dediler. Adil değil tabii. Türkiye kaçmış olan herkesi tekrar yakaladı. Ben Ortadoğu konusuna eğildim, 1 ay öncesi itibarıyla yüzde 100 oranında DEAŞ'ı etkisiz hale getirebildik. Bağdadi konusunda attığımız adım, kendisi lideriydi. İki numaralı kişiyi de aynı şekilde, şu anda üçüncünün peşindeyiz, Türkiye bu mücadelede bize çok yardımcı oldu." dedi.

Trump Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili harcamalarının 4 milyar dolar olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale edip "kırk, fourty, fourty" diyerek düzeltti. Erdoğan'ın, Donald Trump'ın cevabını düzelttiği anlar kameralara yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakem Deniz Ateş Bitnel meslektaşını yumrukladı
Moody’s’den son dakika Türkiye ekonomisi ile ilgili kritik açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan Numan Kurtulmuş'u arayıp 'toplayın' talimatını verdi
İflas eden esnaflar edenlerin işsizlik sigortası yılbaşından itibaren zorunlu olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı böyle düzeltti o anlar kamerada
GS TV'de Mustafa Cengiz'den canlı yayında büyük gaf: Göbeğim çıkıyor mu?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Donald Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Bursa iznik gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması
Ertan Saban kimdir kaç yaşında aldatma fotoğrafları olay oldu
Barınaktaki kedileri serbest bırakan 'asi kedi Quilty' tecrite alındı
İstanbul’da sis etkili oluyor
Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldattı fotoğrafları sızdı
Afili Aşk 23. bölüm fragmanı
Cem Yılmaz Haluk Levent için dedi Ekşi sözlükçüler ifşa etti 'büyük vurgun' var