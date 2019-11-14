İNTERNETHABER TV

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye oy verir misiniz?

Bildiğiniz üzere Ahmet Davutoğlu, daha önce yeni bir siyasi hareket inşa edeceklerini açıklamıştı. Davutoğlu, son yaptığı açıklama da ise; parti kurma çalışmalarının sene sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

Biz de İnternethaber olarak "Davutoğlu'nun kuracağı partiye oy verir misiniz, Davutoğlu'nun, Akparti'den ayrılıp yeni bir parti kurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve Davutoğlu'nun kuracağı parti, sadece Akparti'den mi oy alır veya diğer partilerden de oy alır mı?" diye vatandaşa mikrofon uzattık. Bakalım vatandaş ne dedi...

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