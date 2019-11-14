Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye oy verir misiniz?

Biz de İnternethaber olarak "Davutoğlu'nun kuracağı partiye oy verir misiniz, Davutoğlu'nun, Akparti'den ayrılıp yeni bir parti kurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve Davutoğlu'nun kuracağı parti, sadece Akparti'den mi oy alır veya diğer partilerden de oy alır mı?" diye vatandaşa mikrofon uzattık. Bakalım vatandaş ne dedi...