Ekrem İmamoğlu'nu kim kahraman yaptı?

Bu hafta Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın gündeminde Ekrem İmamoğlu ve temel atmama töreni vardı. Süleyman Özışık Canan Kaftancıoğlu'nun mesajını CHP'deki derin kavgadan kaynaklandığını söyledi. İmamoğlu'nun KANDİL dolayısıyla gönderdiği mesajı da eleştiren Süleyman Özışık'a ağabeyi Hadi Özışık karşı çıktı..



Tabii bir de kitap meselesi var... Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafsız kalmaya çalıştığı kitap tartışmasında, Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga gün yüzüne çıkmış oldu. Kim kahreman peki, İmamoğlu mu, Kaftancıoğlu mu, yoksa Necati Özkan mı? Buyurun dinleyin kararı siz verin...