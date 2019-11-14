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Mastechef'te kim elenecek Kıvanç ve Yasin'in büyük kavgası

Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı bu akşam saat 20.00'da belli olacak. Yasin ile Kıvanç arasında kulise taşan büyük kavga çıktı.

TV8 ekranlarındaki Masterchef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı bu akşam günü gelecek. Son dokunulmazlık oyununda Batuhan rüzgarı eserken, oylamada Kıvanç ile Yasin arasında büyük bir kavga patlak verdi. Stüdyoda başlayan kavga kulise taşındı. İşte Masterchef eleme adayları ve yaşananlar:

Masterchef Türkiye yarışmasının ilk dokunulmazlık oyunu Suna ve Kıvanç arasındaki rekabete sahne oldu. Suna'nın Cemre, Rıfat, Mustafa ve Alican'dan kurulu takımı çok iddialıydı. İlk oyunu kazanmanın moraliyle çıktıkları oyunda son dakika golü yediler. Çocuklara yemek pişirdikleri yarışı 11'e 9 oyla kaybettiler.

Kıvanç'ın Güzide, Ekin, Batuhan ve Yasin'den kurulu ekibine yenilen Suna, morali hayli bozulmuş olarak dokunulmazlık oyuna çıktı. Dokunulmazlığı da Rıfat'a kaptıran Suna, yazılma korkusu yaşadı. Rıfat ise geçen hafta elenen Eda'nın intikamını aldı. Dokunulmazlığı kazanınca 'fare' lafını hatırlatıp Mustafa'yı potaya gönderdi.

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