Civcivlerin 42 günlük ölümleri! Canlı muamelesi görmüyorlar

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, Polonya, Avrupa’nın en büyük tavuk üreticisi ve ihracatcısı. Geçen yıl tüketicilerin tabağına ulaşması için bir milyardan daha fazla tavuk üretti. Ancak aktivistler bu hayvanların kısa yaşam sürelerinin iyileştirilmesini istiyor.

İşte endüstriyel üretim sürecinde civcivlerin çilesi