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Civcivlerin 42 günlük ölümleri! Canlı muamelesi görmüyorlar

Tavuk üretiminin son yıllarda endüstriyel ortama kayması ve civcivlerin bir canlı yerine ürün olarak görülmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle dünya genelinde tavuk üretimi çoğu kez insanlık dışı süreçlerden geçerek yapılıyor. Özellikle erkek civcivlerin yaşadıkları, bir vahşeti andırıyor.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, Polonya, Avrupa’nın en büyük tavuk üreticisi ve ihracatcısı. Geçen yıl tüketicilerin tabağına ulaşması için bir milyardan daha fazla tavuk üretti. Ancak aktivistler bu hayvanların kısa yaşam sürelerinin iyileştirilmesini istiyor.

İşte endüstriyel üretim sürecinde civcivlerin çilesi

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