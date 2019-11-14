DÜNYA

Rusya'da kolejde silahlı saldırı 2 ölü, 3 yaralı

Rusya'da bir koleje, öğrencilerden birinin düzenlediği silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Saldırganın daha sonra kendisini vurarak intihar ettiği belirtildi.

Rusya'nın Blagoveşçensk kentindeki Amur İnşaat ve Kamu Kurumları Koleji'nde okuyan Kasyan K. (17) adlı öğrenci, derse geç kaldığı için sınıfa alınmaması sonucu, taşıdığı silahla rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerinin duyulmasıyla kolej genelinde panik havası hakim olurken, 1 öğrencinin isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybettiği, 3 öğrencinin ise yaralandığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırgan Kasyan K.'nın olay yerinde kendisini vurarak intihar ettiği bildirildi.

Saldırıda yaralanan öğrencilerin, 17, 19, 20 yaşlarında oldukları belirtilirken, Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin geniş çaplı cezai soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den Vedat Muriç açıklaması
Yasa Meclis'ten geçti! Bankalar ücretlere kendisi karar veremeyecek
Ersun Yanal: Talisca bizi şampiyon yapar
İşverenlere müjde! Yeni yılda istihdam desteği 49 bin lira
Arsenal Merih Demiral'ı gözüne kestirdi! Dünya devi para akıtacak
1 Aralık'tan itibaren zorunlu! Takma ücreti merak konusu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep’te HDP’ye şafak vakti dev operasyon
Avcılar'da geri manevra yapan servis şoförü yaşlı kadına böyle çarptı
e okul öğrenci girişi yap MEB 2019 sayfası
NBA'de Austin Rivers teknik faul istedi oyundan atıldı
Mastechef'te kim elenecek Kıvanç ve Yasin'in büyük kavgası
Kara cuma ne zaman başlıyor 2019 indirimler kaç gün sürecek?
Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye oy verir misiniz?
Aynı aileden 4 kişi İzmir'de vurulmuş olarak bulundu katilleri en yakınları çıktı