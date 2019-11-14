POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da 'I love you man' diyen adamı karşılıksız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrası camiye gitti. Burada "I love you man" deyip fotoğraf çektiren adama Erdoğan, "Thank you. I love you" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Başkenti Washington'da Beyaz Saray'da yaptığı kritik görüşme sonrası camiye gitti.

Sürpriz karşılama

Burada büyük bir sürprizle karşılaşan Erdoğan ile Amerikan vatandaşı bir adam arasındaki ilginç diyalog resmen gündeme oturdu.

"Thank you. I love you"

Sevgi gösterisinde bulunan adam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "I love you man"  (Seni seviyorum adamım) diyerek fotoğraf çektirince Erdoğan'ın cevabı da, "Thank you. I love you" (Teşekkürler, bende seni seviyorum) oldu.

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