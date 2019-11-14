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Rabia Naz’ın annesi 40 günlük bebeğiyle eşinin tutuklanmasına tepki gösterdi

Gözaltına alınan Şaban Vatan Naz'ın eşi Atika Vatan Naz, kucağında kırk günlük bebeğiyle eşinin polis nezaretinde götürülmesine tepki gösterdi.

Giresun’un Eynesil ilçesinde dün akşam gözaltına alınan ve emniyete götürülen Şaban Vatan Naz’ın eşi Atika Vatan Naz, yaşananlara tepki gösterdi. Eşinin daha önce de ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk hatırlatan Naz, “Eşim bir şeyleri ortaya çıkarmaya başladığı zaman direk onu susturmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı.

Rabia Naz’ın annesi kucağında 40 günlük ‘Rabia Naz’ bebeği kameranın karşısına geçti ve şunları söyledi: “Bu sabah eşim Şaban Vatan Naz’ı ifadesini alıyoruz diye götürüp gözaltına aldılar. Tıpkı daha önceki akıl yargılaması olayında olduğu gibi. Çünkü eşim bir adım ileriye gidip bir şeyleri ortaya çıkarmaya başladığı zaman direk onu susturmaya çalışıyorlar. Ben kucağımda 40 günlük bebeğimle birlikte eşimin adaletini buradan sağlamaya çalışıyorum. Herkese sesimi duyurmaya çalışıyorum. Benim devletim nerede.‘

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